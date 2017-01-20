Торговый диапазон на сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль после вчерашнего провала восстанавливает свои позиции: утра торги проходили в узком диапазоне – 59,60-59,70 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Сделанные в четверг заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о возможных покупках иностранной валюты для пополнения международных резервов уже при текущих ценах на нефть увели котировки выше отметки 60 руб./долл. Ранее ЦБ также заявлял, что при повышении цен на нефть будет покупать валюту для пополнения резервов, хотя до того, как нефтяные котировки поднялись выше значения 50 долл./баррель, регулятор обещал не прибегать к подобным действиям. Однако сегодня рынок постепенно возвращается к своему привычному состоянию. Поддержку оказывает общая слабость доллара на мировых рынках в преддверии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня. Инвесторы при этом не спешат выходить из рисковых активов, так как ожидают комментариев, детализирующих экономическую политику американского президента. Также рынок продолжает реагировать на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которая не видит перегрева на рынке труда, что могло бы вызвать рост инфляции. По ее ожиданиям, рынок труда будет расти умеренными темпами, как и ВВП, что связано с замедлением темпов роста мировой экономики. В этой связи, Йеллен считает, что наиболее разумно корректировать кредитно-денежную политику исходя из реальной ситуации, то есть, судя по всему, повышение ставок будет медленным, и позиция будет постоянно пересматриваться. Эти заявления ограничивают возможности доллара, как в моменте, так и на более отдаленную перспективу. На этой неделе уже неоднократно и от разных американских представителей (включая Трампа) приходилось слышать, так или иначе, о негативном влиянии сильного доллара на американскую экономику. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,50-60,00 руб./долл."