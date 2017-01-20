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20 января 2017 года 13:55
Торговый диапазон на сегодня – 59,50-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль после вчерашнего провала восстанавливает свои позиции: утра торги проходили в узком диапазоне – 59,60-59,70 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Сделанные в четверг заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о возможных покупках иностранной валюты для пополнения международных резервов уже при текущих ценах на нефть увели котировки выше отметки 60 руб./долл. Ранее ЦБ также заявлял, что при повышении цен на нефть будет покупать валюту для пополнения резервов, хотя до того, как нефтяные котировки поднялись выше значения 50 долл./баррель, регулятор обещал не прибегать к подобным действиям. Однако сегодня рынок постепенно возвращается к своему привычному состоянию. Поддержку оказывает общая слабость доллара на мировых рынках в преддверии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня. Инвесторы при этом не спешат выходить из рисковых активов, так как ожидают комментариев, детализирующих экономическую политику американского президента. Также рынок продолжает реагировать на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, которая не видит перегрева на рынке труда, что могло бы вызвать рост инфляции. По ее ожиданиям, рынок труда будет расти умеренными темпами, как и ВВП, что связано с замедлением темпов роста мировой экономики. В этой связи, Йеллен считает, что наиболее разумно корректировать кредитно-денежную политику исходя из реальной ситуации, то есть, судя по всему, повышение ставок будет медленным, и позиция будет постоянно пересматриваться. Эти заявления ограничивают возможности доллара, как в моменте, так и на более отдаленную перспективу. На этой неделе уже неоднократно и от разных американских представителей (включая Трампа) приходилось слышать, так или иначе, о негативном влиянии сильного доллара на американскую экономику. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,50-60,00 руб./долл."
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20 января 2017 года 18:19
С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка... читать дальше
.20 января 2017 года 17:50
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.20 января 2017 года 17:19
Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре. Рост инвестиций в... читать дальше
.20 января 2017 года 16:54
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.20 января 2017 года 13:46
Рынок ждет первого заседания комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении нефтедобычи, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Первоезаседание комитета крупнейших нефтедобывающих стран по мониторингу добычи состоится 22... читать дальше
.20 января 2017 года 10:53
"Нефть остается ниже $55/барр.: значимой поддержки во вчерашнем отчете МЭА и в статистике по запасам в США не нашлось, в фокусе находится заседание Комиссии по добыче ОПЕК в эти выходные. Так, отчет МЭА предполагает, что в 2017 году добыча сланцевой нефти в США вырастет на 170 тыс. барр./день –... читать дальше
.20 января 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.20 января 2017 года 09:17
"В целом динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий – инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается... читать дальше
.19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
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