Вероятно снижение рынка акций РФ в пределах 4% на горизонте 1 - 2 недель - ИК "Фридом-Финанс"

Внешний фон остается спокойным, несмотря на закрытие американского рынка в красной зоне, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В фокусе внимания нет заметных событий, за исключением инаугурационной речи Трампа. Примечательно, что 8 лет назад, вступление в должность Обамы совпало с сильной коррекцией рынка. На этот раз, кстати, с технической точки зрения, вероятно снижение рынка в пределах 4% на горизонте 1 - 2 недель. Российский рынок будет следовать в тренде внешнего фона, и в случае продолжения коррекции целью видится уровень 2070 п. по индексу ММВБ. Эксперт ожидает, что сегодняшний день завершится ростом в пределах 1,5%, в диапазоне 2160-2180. Маловероятно снижение 8 торговых сессий подряд.

На локальном рынке ждем результаты Северстали и Уралкалия. В Северстали наметилось движение к отметке 900 руб., и публикация вряд ли переломит коррекцию. В центре внимания - курс USD/RUB. Вчера участников рынка немного озадачило неожиданно прозвучавшее заявление о готовности ЦБ выйти на рынок с покупками валюты для пополнения резервного фонда. Сейчас на рынке спокойная ситуация, но аналитик не исключает, что в конце дня курс будет расти, и может подняться выше 60, поскольку игроки, возможно, захотят переложиться в доллары перед встречей ОПЕК, намеченной на субботу.