.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Лучше рынка торгуются бумаги РусГидро и расписки Русала - ИК "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 января 2017 года 19:08
Лучше рынка торгуются бумаги РусГидро и расписки Русала - ИК "Финам"
К концу сессии четверга российский фондовый рынок сохранил позиции у уровней, достигнутых в первой половине дня, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, ситуация на внешних площадках улучшилась на фоне публикации хороших данных по американской экономике. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 234 тыс, при ожидаемом росте до 252 тыс., а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил 23,6 пункта, против консенсус-прогноза на уровне 15,3 пункта. На таком фоне европейские площадки вышли на положительную территорию и к закрытию прибавляют порядка 0,1%. В США торги открылись небольшим снижением – потери индексов Dow Jones и S&P500 после первых 30 минут составили порядка 0,1%. В результате, к окончанию торгов индекс ММВБ снизился на 0,6%, опустившись до 2157 пунктов, индекс РТС упал на 1,5%, до 1135 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «префы» Транснефти и Татнефти, потерявшие более 3%. Компанию им составили бумаги Аэрофлота, снижение которых составило порядка 2,9%. Отметим, что акции вновь вернулись под сопротивление на уроне 160, однако это не отменяет позитивного сценария. На взгляд эксперта, до преодоления минимума января, установленного в районе 140 рублей, говорить о полноценной коррекции не приходится. Лучше рынка торгуются бумаги РусГидро и расписки Русала, рост которых превысил 3,5%. На валютной секции Московской биржи российский рубль, несмотря на консолидацию в ценах на нефть, ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,5%, поднявшись до 59,9 рубля, евро прибавил 0,3%, достигнув 63,5 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар растеряла рост первой половины торгов и ушла на отрицательную территорию, теряя 0,2% и торгуясь в районе 1,06. В 19:00 мск будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США, которые и определят настроение на рынке энергоносителей до конца дня. Так, в случае снижения запасов и умеренного роста добычи, покупки могут вернуться на рынок нефти, что приведет к ее росту. На таком фоне спрос на российские активы вырастет, а рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории. Также это будет способствовать позитивному открытию нашего фондового рынка в пятницу.
- FAM_170119.zip (Размер - 40kb)
.
19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.