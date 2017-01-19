В первом полугодии ждем индекс ММВБ в районе 2400 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Сегодня индекс ММВБ находится на отрицательной территории, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Семь черных свечек на дневном графике индекса ММВБ подряд - эта коррекция. При этом с экономикой, на взгляд эксперта, все благополучно: "Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе что экономика России в 2017 году может вырасти на 2%. Летом прошлого года мы дали оценку что экономика вырастет на 1,5%. В это году мы также ждем рост промпроизводства на 1,5%, инфляцию на уровне 5%, положительную динамику инвестиций, улучшение по счету текущих операций. Также позитив может прийти из США. Сейчас есть ожидания, что ФРС США повысит ставку три раза, Трамп всеми силами будет сдерживать повышение. Ему нужен слабый доллар чтобы повысить конкурентоспособность американских товаров. Кроме того, политика, которую Трамп будет проводить в Европе, может привести к сближению России и Германии".

Сегодня на рынок оказывает негативное воздействие новость о вероятном понижении правительством минимального уровня дивидендов с 50% до 25% чистой прибыли (Bloomberg). Кроме того, ожидания относительно разворота в отношениях США и России сейчас не такие оптимистичные, как в декабре, указывает эксперт ИК.

"Но я смотрю на графики и вижу, что акция Сбербанка об. это по-прежнему "конфетка", - комментирует А. Верников. - акции "Газпрома", которые сегодня упали на 1,85%, не были "конфеткой" вчера, когда находились "в треугольнике". "Роснефть" также не была "конфеткой". Надо избирательно выбирать акции... С 4 января на графике индекса ММВБ сформировался локальный понижательный тренд при пробитии которого наверх можно покупать акции. Такие качественные как "Газпром нефть" об.... Рынок снижается, а в это время котировки "Газпром нефти" заперты в боковом коридоре. Касательно первого полугодия мы настроены оптимистично и ждем индекс ММВБ в районе 2400 пунктов. Будем верить в лучшее. Вот сегодня, МЭА заявило о сжатии мирового рынка нефти, несмотря на то, что действие договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи пока еще не обрело четкие формы. МЭА сообщило, что, хотя пока еще "слишком рано" определять степень выполнения обязательств по сокращению добычи странами ОПЕК, коммерческие запасы нефти в развитых странах в ноябре сократились в четвертый месяц подряд, а в декабре ожидается еще одно сокращение. Оно повысило оценку роста спроса на 2016 год".