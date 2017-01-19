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19 января 2017 года 18:17
В первом полугодии ждем индекс ММВБ в районе 2400 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Сегодня индекс ММВБ находится на отрицательной территории, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Семь черных свечек на дневном графике индекса ММВБ подряд - эта коррекция. При этом с экономикой, на взгляд эксперта, все благополучно: "Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов сообщил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе что экономика России в 2017 году может вырасти на 2%. Летом прошлого года мы дали оценку что экономика вырастет на 1,5%. В это году мы также ждем рост промпроизводства на 1,5%, инфляцию на уровне 5%, положительную динамику инвестиций, улучшение по счету текущих операций. Также позитив может прийти из США. Сейчас есть ожидания, что ФРС США повысит ставку три раза, Трамп всеми силами будет сдерживать повышение. Ему нужен слабый доллар чтобы повысить конкурентоспособность американских товаров. Кроме того, политика, которую Трамп будет проводить в Европе, может привести к сближению России и Германии". Сегодня на рынок оказывает негативное воздействие новость о вероятном понижении правительством минимального уровня дивидендов с 50% до 25% чистой прибыли (Bloomberg). Кроме того, ожидания относительно разворота в отношениях США и России сейчас не такие оптимистичные, как в декабре, указывает эксперт ИК. "Но я смотрю на графики и вижу, что акция Сбербанка об. это по-прежнему "конфетка", - комментирует А. Верников. - акции "Газпрома", которые сегодня упали на 1,85%, не были "конфеткой" вчера, когда находились "в треугольнике". "Роснефть" также не была "конфеткой". Надо избирательно выбирать акции... С 4 января на графике индекса ММВБ сформировался локальный понижательный тренд при пробитии которого наверх можно покупать акции. Такие качественные как "Газпром нефть" об.... Рынок снижается, а в это время котировки "Газпром нефти" заперты в боковом коридоре. Касательно первого полугодия мы настроены оптимистично и ждем индекс ММВБ в районе 2400 пунктов. Будем верить в лучшее. Вот сегодня, МЭА заявило о сжатии мирового рынка нефти, несмотря на то, что действие договора стран ОПЕК+ о сокращении добычи пока еще не обрело четкие формы. МЭА сообщило, что, хотя пока еще "слишком рано" определять степень выполнения обязательств по сокращению добычи странами ОПЕК, коммерческие запасы нефти в развитых странах в ноябре сократились в четвертый месяц подряд, а в декабре ожидается еще одно сокращение. Оно повысило оценку роста спроса на 2016 год".
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19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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