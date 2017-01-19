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19 января 2017 года 17:45
Евро под давлением "голубиного" посыла Драги - eToro
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к росту, получив заряд бодрости от позитивной американской статистики. Вопреки прогнозам, первичные обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе сократились до 234 тыс. от 249 тыс. ранее. А индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии подскочил до 23,6, превысив прогноз на уровне 15,8 и предыдущий показатель 21,5. Впечатляющие результаты подтвердили устойчивое состояние экономики страны, укрепив ожидания относительно трех повышений ставки в 2017 году. Но основной вклад в агрессивный разворот EUR/USD внесли итоги заседания ЕЦБ. Регулятор оставил текущий курс монетарной политики без изменений, но в рамках пресс-конференции М. Драги повторил, что ЦБ готов задействовать все имеющиеся в арсенале инструменты в случае необходимости. Также глава банка снова указал на понижательные риски для экономики региона и на отсутствие убедительных признаков роста базовой инфляции. Хотя в свете недавних отчетов многие участники рынка рассчитывали на более оптимистичную риторику в отношении динамики потребительских цен. Это и нанесло сокрушительный удар по единой валюте, которая резко обвалилась с уровней вблизи 1.0680 и вышла в «минус» внутри дня. До конца дня валюта, скорее всего, будет оставаться под давлением по мере того, как игроки будут переваривать «голубиный» посыл Драги. Кроме того, доллар может укрепиться по всему спектру рынка в ожидании инаугурации Трампа и его сопроводительной речи".
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19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.19 января 2017 года 09:14
Сегодня состоится первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. И хотя рынки не ждут от этого события ничего кардинально нового, риторика М. Драги все же заслуживает внимания. Накануне пара EUR/USD слегка отступила после мощного ралли днем ранее. Тем не менее, нужно признать, отмечает... читать дальше
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