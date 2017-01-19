Евро под давлением "голубиного" посыла Драги - eToro

"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к росту, получив заряд бодрости от позитивной американской статистики. Вопреки прогнозам, первичные обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе сократились до 234 тыс. от 249 тыс. ранее. А индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии подскочил до 23,6, превысив прогноз на уровне 15,8 и предыдущий показатель 21,5. Впечатляющие результаты подтвердили устойчивое состояние экономики страны, укрепив ожидания относительно трех повышений ставки в 2017 году. Но основной вклад в агрессивный разворот EUR/USD внесли итоги заседания ЕЦБ. Регулятор оставил текущий курс монетарной политики без изменений, но в рамках пресс-конференции М. Драги повторил, что ЦБ готов задействовать все имеющиеся в арсенале инструменты в случае необходимости. Также глава банка снова указал на понижательные риски для экономики региона и на отсутствие убедительных признаков роста базовой инфляции. Хотя в свете недавних отчетов многие участники рынка рассчитывали на более оптимистичную риторику в отношении динамики потребительских цен. Это и нанесло сокрушительный удар по единой валюте, которая резко обвалилась с уровней вблизи 1.0680 и вышла в «минус» внутри дня. До конца дня валюта, скорее всего, будет оставаться под давлением по мере того, как игроки будут переваривать «голубиный» посыл Драги. Кроме того, доллар может укрепиться по всему спектру рынка в ожидании инаугурации Трампа и его сопроводительной речи".