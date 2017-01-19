Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer

Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается главной темой на рынке, и все внимание приковано к тому, как участники соглашения соблюдают данные обещания, прогноз по росту производства нефти в США постепенно перемещается на первый план.

Североамериканская нефтегазовая промышленность вряд ли развивалась так быстро когда бы то ни было. Проблемы с балансовой отчетностью остались в прошлом, и первоочередное значение сейчас имеют инвестиции и рост производства. Пермский нефтегазовый бассейн в США, где сейчас активнее всего идет бурение новых скважин, находится в лихорадке сделок по распределению участков, а рынок долгосрочного капитала открыт для финансирования проектов. Управление по энергетической информации США, один из наиболее надежных источников данных по нефтяному сектору, в последние несколько месяцев регулярно пересматривал прогноз по объемам производства нефти в США в сторону повышения.

Активизация производства сланцевых углеводородов является ключевым аргументом, поддерживающим нашу рекомендацию инвестировать в американскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на то, что мы ожидаем снижения цен на нефть в ближайшем будущем, перспективы роста объемов производства нефти и газа говорят о том, что поток денежных средств на счетах операторов трубопроводов будет увеличиваться. Более того, данные говорят о снижении уровня дефолтов и активизации финансовой деятельности, что должно поддержать улучшающиеся настроения на рынке. Политика избранного президента США Дональда Трампа в сфере энергетики воспринимается как дружественная для развития системы трубопроводов, однако оппозиция защитников окружающей среды по-прежнему сильна. Поле боя всего лишь сдвинулось с федерального уровня на уровень штатов.

"Нефть торгуется в районе верхней границы фундаментально обоснованного диапазона цен, и мы по-прежнему скептически относимся к способности соглашения ОПЕК быстро решить проблему избытка предложения, в том числе ввиду возобновившейся активности по добыче сланцевых углеводородов в США. Перспективы роста производства нефти и газа в США поддерживают нашу позитивную позицию по поводу инвестирования в американскую энергетическую инфраструктуру", - заключает эксперт.