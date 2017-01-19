Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,50-61, EUR/RUB - 63-64,50 - Абсолют Банк

"Уходящая неделя не принесла каких-либо важных изменений на валютном рынке. Большое количество вышедших макроэкономических данных не оказало на него существенного влияния. Январский отчет ОПЕК продемонстрировал снижение добычи нефти участниками соглашения на 221 тыс. барр. в день. Хотя этот показатель ниже запланированного, однако свидетельствует о том, что пусть и не в полном объеме, но соглашение все же соблюдается. Вместе с тем у картеля есть опасения, что американские компании могут быстро нарастить добычу сланцевой нефти, что, в свою очередь, может нейтрализовать достигнутый эффект. Позитива участникам рынка добавила глава ФРС США Джанет Йеллен, заявившая о положительной динамике американской экономики и перспективе повышения ставки ФРС несколько раз в год вплоть до конца 2019 года. Опубликованные на этой неделе инфляционные данные из еврозоны продемонстрировали рост на фоне подскочивших на 2,6% цен на энергетические ресурсы. На следующей неделе участники рынка будут внимательно следить за каждым заявлением Дональда Трампа. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,50-61,00, пара EUR/RUB - на уровне 63,00-64,50", - полагает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов.