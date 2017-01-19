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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,50-61, EUR/RUB - 63-64,50 - Абсолют Банк
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19 января 2017 года 16:54
Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,50-61, EUR/RUB - 63-64,50 - Абсолют Банк
"Уходящая неделя не принесла каких-либо важных изменений на валютном рынке. Большое количество вышедших макроэкономических данных не оказало на него существенного влияния. Январский отчет ОПЕК продемонстрировал снижение добычи нефти участниками соглашения на 221 тыс. барр. в день. Хотя этот показатель ниже запланированного, однако свидетельствует о том, что пусть и не в полном объеме, но соглашение все же соблюдается. Вместе с тем у картеля есть опасения, что американские компании могут быстро нарастить добычу сланцевой нефти, что, в свою очередь, может нейтрализовать достигнутый эффект. Позитива участникам рынка добавила глава ФРС США Джанет Йеллен, заявившая о положительной динамике американской экономики и перспективе повышения ставки ФРС несколько раз в год вплоть до конца 2019 года. Опубликованные на этой неделе инфляционные данные из еврозоны продемонстрировали рост на фоне подскочивших на 2,6% цен на энергетические ресурсы. На следующей неделе участники рынка будут внимательно следить за каждым заявлением Дональда Трампа. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,50-61,00, пара EUR/RUB - на уровне 63,00-64,50", - полагает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов.
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19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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