График ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок - "Открытие Брокер"

"Поводов для разворота на российском рынке пока нет, как нет и решения правительства по обязательной выплате 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов. Соответственно, график ММВБ продолжает указывать вниз, хотя вполне возможен краткосрочный отскок", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.