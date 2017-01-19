Атон поднял рейтинг акций ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, НЛМК и Энел Россия до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела оценку анализируемых акций РФ, сообщается в обзоре ИК по стратегии.

По итогам переоценки для акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) была повышена рекомендация до "покупать".

В то же время для акций и DR ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) рекомендация была понижена до "держать", а для акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) - до "продавать".

Аналитики ИК ожидают продолжения роста российского фондового рынка в текущем году, так как, по их оценке, он по-прежнему выглядит недооцененным относительно аналогов.

"Российские акции продолжают выглядеть дешево на развивающихся рынках (ЕМ), как по мультипликатору P/E, так и по дивидендным параметрам. По среднеотраслевому коэффициенту P/E Россия торгуется с дисконтом приблизительно 15% к ЕМ, в то время как средневзвешенный дисконт составляет ошеломляющие 44%. Наш базовый сценарий предполагает рост индекса РТС до 1327 пунктов до конца 2017 года. Наша оценка роста индекса составляется из средневзвешенных значений прогнозных цен покрываемых нами компаний", - говорится в обзоре.

Позитивный сценарий ИК предполагает рост индекса РТС до 1400 пунктов. В данный сценарий заложено ожидание того, что государственные компании, включая "Газпром" (MOEX: GAZP), начнут платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, а также улучшение отношений между Россией и США (но не снятие санкций).

Эксперты "Атона" отмечают, что дивидендная доходность российских акций намного превосходит доходность акций других стран EM.

"Мы выделяем топ-5 российских компаний в зависимости от ожидаемой дивидендной доходности по итогам 2017 года: "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Норильский никель", "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Мегафон" (MOEX: MFON) и "Группа ГМС". Более того, Россия имеет потенциал роста дивидендов благодаря планам правительства обязать госкомпании выплачивать 50% чистой прибыли (окончательное решение должно быть принято в феврале-марте)", - говорится в обзоре.

Кроме того, российский фондовый рынок имеет встроенный "политический колл-опцион" - ожидаемое улучшение отношений с новой администрацией США и, возможно, постепенное снятие экономических санкций, пишут аналитики.