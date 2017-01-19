Драйверы роста для российского рынка акций к завершению сессии отсутствуют - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем решение ЕЦБ в 15:45 мск, по США количество первичных обращений за пособиями по безработице, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, объем строительства новых домов в 16:30 мск, запасы нефти за неделю 19:00 мск. В Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум, российскую делегацию возглавляет г. Шувалов. Драйверы роста для российского рынка акций к завершению сессии отсутствуют", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.