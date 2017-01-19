Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в ETF-фондах драгоценных металлов не изменился, запасы в палладиевых ETF-фондах продолжают снижаться. Цены на золото и серебро в Шанхае подросли, стоимость платины понизилась, а объемы торгов в платине вновь увеличились, курс юаня к доллару США укрепился. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242. Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень $17,25, после чего снизились к уровню $17,18. Отношение золота к серебру составляет 70,79 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,73 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре - $17,10-16,85, уровни сопротивления - $17,25-17,40", - констатирует аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.