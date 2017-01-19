Бюджетное правило возвращается, ЦБ может ускорить снижение ключевой ставки - ВТБ 24

Главная новость – это принятое решение не расходовать дополнительные доходы, получаемые бюджетом при превышении нефтью заложенного в бюджет уровня - $40/барр., указывает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Фактически, Россия переходит к бюджетному правилу, предполагающему наращивание резервов при превышении нефтью цены отсечения. Правда, правило ещё не формализованное, поэтому и требующее принципиального политического решения, которое было принято вчера на совещании у Президента РФ.

Отказ от расходования допдоходов бюджета снимает не только риск увеличения инфляционного давления при благоприятной конъюнктуре сырьевых рынков, но и риск чрезмерного укрепления курса национальной валюты, полагает эксперт банка. Одновременно, снижается острота проблемы перехода банковской системы к профициту ликвидности. По мнению С. Клещева, прояснение планов Минфина по бюджетным расходам позволит ЦБ РФ ускорить снижение ключевой процентной ставки. Последнее способно оказать поддержку рынку облигаций, сильно подросшему с начала года. Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 3 февраля.

"Однако, необходимо понимать, что положительный эффект бюджетного правила на долговой рынок не ограничивается перспективами ускоренного снижения ключевой ставки, - уточняет эксперт ВТБ 24. - Взвешенная фискальная политика и наращивание резервов – условия для пересмотра в сторону повышения суверенного кредитного рейтинга. Подъём на инвестиционную ступень по шкале S&P и Moody’s – качественное изменение, способное дополнительно усилить спрос на российский долг со стороны глобальных инвесторов. Банковский сектор – главный бенефициар от смягчения политики ЦБ РФ, а госбанки – еще и от всё более вероятного повышения кредитного рейтинга РФ. Есть, правда, ещё вопрос санкций, но надежда на их смягчение в текущем году также сохраняется".