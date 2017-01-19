До конца недели курс рубля к доллару будет в диапазоне 59.5-60.5 руб./долл.- Бинбанк

Комментарии И. Шувалова о том, что Министерство финансов и ЦБ РФ готовят меры по уменьшению волатильности курса рубля, а покупки иностранной валюты возможны при текущих уровнях цен на нефть, привели к ослаблению рубля, отмечает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Подобные заявления были ожидаемыми, если принять во внимание вчерашние высказывания А. Силуанова о том, что правительство не будет тратить дополнительные нефтегазовые доходы. Кроме того, Банк России в ответ на запрос Bloomberg подтвердил намерение перейти к покупке иностранной валюты при реализации сценария с высокими ценами на нефть. При этом подобное решение может быть принято после разработки переходной версией бюджетного правила, необходимость которой обсуждалась в конце прошлого года. Поэтому уже сегодня утром могло сформироваться понимание того, что в ближайшее время возможно появление новостей о ходе подготовки бюджетного правила и соответствующая реакция валютного рынка. Тем не менее первые уверенные комментарии от представителей правительства, содержащие количественные ориентиры по ценам на нефть, при которых могут начаться покупки валюты, появились намного раньше, чем можно было прогнозировать.

Валютный рынок сразу отреагировал на комментарии И. Шувалова: курс рубля по отношению к доллару снизился на 40 копеек, и теперь возникает вопрос о кратко- и среднесрочных перспективах курса рубля.

"Если ориентироваться на предыдущие комментарии прессы, применение переходной версии бюджетного правила может начаться только в 2018 г./ - указывает эксперт банка. - При этом мы не ждем продолжение активного роста цен на нефть и превышение ими уровня в 60 долл./барр. в 2017 г., поэтому вмешательство ЦБ или Министерства финансов в функционирование валютного рынка до начала 2018 г. (или, по крайней мере, до второй половины 2017 г.) представляется маловероятным. Действия ЦБ РФ пока, скорее всего, будут ограничены сферой процентной политики, и снижение ключевой ставки окажется более активным, чем в 2016 г. Также возрастает интерес к мартовскому заседанию ЦБ РФ, которое является опорным, а значит предполагает возможность обновления макроэкономических прогнозов. Пока же сегодняшние словесные интервенции, вероятно, обозначили нижнюю границу для курса доллара (около 59-59.5 руб./долл.), преодолеть которую при отсутствии значительных улучшений во внешней и внутренней конъюнктуре участники валютного рынка вряд ли решатся. Продолжения резкого ослабления рубля в ответ на сегодняшние заявления ждать не стоит. С учетом произошедших изменений наш прогноз по валютному рынку до конца недели незначительно скорректирован в сторону ослабления рубля (диапазон 59.5-60.5 руб./долл.). Кроме того, следует помнить о рисках, создаваемых для курса рубля и валют других стран с формирующимися рынками приближением инаугурации Д. Трампа. В среднесрочной перспективе с учетом появившихся комментариев вряд ли следует ожидать новых эпизодов существенного укрепления рубля, и его курс стабилизируется около уровня 60-61 руб./долл.".