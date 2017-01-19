По результатам заседания ЕЦБ доллар может сильно упасть - ВТБ 24

"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую ситуацию в экономике Еврозоны. Соответственно, на заседании ЕЦБ доллар может сегодня сильно упасть. Мы давно ждем ускорения падения доллара просто потому, что на текущих уровнях крупным игрокам скоро нельзя будет набирать объемы на покупку евро. Однако до сих пор, даже несмотря на выход евро выше 1.06, было видно, что вера в доллар у рынка не иссякает, поэтому до сих пор тренд на рост евро-доллара был весьма пологим и сопровождался глубокими, прямо таки угрожающими коррекциями, поддерживающими уверенность рынка что доллар вот-вот вернется к роста. Однако в какой-то момент с этим все равно нужно будет заканчивать, ускорение роста должно произойти, и мы полагаем, что сегодняшний день предоставит отличную возможность “выдернуть” евро вверх на новости".