Торговый диапазон на сегодня – 59,30-59,90 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии биржевой сессии рубль снижался относительно доллара до отметки 59,65 руб./долл., однако российская валюта не теряет надежду на укрепление, правда, пока на ее пути есть серьезное препятствие – отток иностранного капитала из российских ОФЗ и укрепление доллара на мировом рынке, - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на нефть накануне снизились после того, как представитель международного энергетического агентства сообщил, что цены на нефть могут снизиться в этом году в связи с тем, что США готовы увеличить объемы добычи сырья. Это может свести на нет попытки ОПЕК и крупнейших нефтедобывающих стран, не входящих в состав нефтяного картеля, восстановить равновесие на нефтяном рынке. Впрочем, ситуация изменилась после того, как Американский институт нефти выпустил свой еженедельный отчет, согласно которому запасы нефти снизились на 5,04 млн баррелей, что превысило ожидания рынка. Сегодня свой отчет выпустит Министерство энергетики США. Доллар пытается восстановить свои позиции после недавнего снижения, чему способствовало вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Она заявила о том, что процентную ставку необходимо повышать постепенно и предупредила, что слишком долгие размышления и ожидание могут преподнести неприятные сюрпризы в виде высокой инфляции, финансовой нестабильности. Йеллен пообещала внимательно следить за экономической политикой и учитывать изменения в кредитно-денежной политике. Опубликованный макроэкономический обзор «Бежева книга» ФРС свидетельствует о том, что американская экономика показывает скромные темпы роста. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,30-59,90 руб./долл.".