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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня – 59,30-59,90 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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19 января 2017 года 14:30
Торговый диапазон на сегодня – 59,30-59,90 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"На открытии биржевой сессии рубль снижался относительно доллара до отметки 59,65 руб./долл., однако российская валюта не теряет надежду на укрепление, правда, пока на ее пути есть серьезное препятствие – отток иностранного капитала из российских ОФЗ и укрепление доллара на мировом рынке, - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на нефть накануне снизились после того, как представитель международного энергетического агентства сообщил, что цены на нефть могут снизиться в этом году в связи с тем, что США готовы увеличить объемы добычи сырья. Это может свести на нет попытки ОПЕК и крупнейших нефтедобывающих стран, не входящих в состав нефтяного картеля, восстановить равновесие на нефтяном рынке. Впрочем, ситуация изменилась после того, как Американский институт нефти выпустил свой еженедельный отчет, согласно которому запасы нефти снизились на 5,04 млн баррелей, что превысило ожидания рынка. Сегодня свой отчет выпустит Министерство энергетики США. Доллар пытается восстановить свои позиции после недавнего снижения, чему способствовало вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Она заявила о том, что процентную ставку необходимо повышать постепенно и предупредила, что слишком долгие размышления и ожидание могут преподнести неприятные сюрпризы в виде высокой инфляции, финансовой нестабильности. Йеллен пообещала внимательно следить за экономической политикой и учитывать изменения в кредитно-денежной политике. Опубликованный макроэкономический обзор «Бежева книга» ФРС свидетельствует о том, что американская экономика показывает скромные темпы роста. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,30-59,90 руб./долл.".
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19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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