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19 января 2017 года 13:20
Сегодня ориентируемся на уровень 2200 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
Рынок вышел в красную зону после отчетности Газпрома и Дикси, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Газовый гигант отчитался, на мой взгляд, хорошо. Драйвером роста основных финансовых показателей стало увеличение продаж в Европу. Прибыль монополии выросла на 7%. По итогам года она может составить порядка 960 млрд, или около 40 руб. на акцию. Если дивиденд составит 25%, то доходность на текущем уровне около 6%, и главная интрига заключается в том, сколько прибыли Газпром направит на дивиденды. Эксперт полагает, что на этот раз все-таки это будет 25%. "Выручка ДИКСИ увеличилась на 14%, это укладывается в рамки общего тренда замедления темпов роста продаж торговых сетей, ничего неожиданного в данном факте нет, - комментирует эксперт ИК. - В дальнейшем может наблюдаться сокращение темпов роста до 10% в годовом выражении, но пока долговая нагрузка ритейлеров не превысит критический уровень 3хEBITDA, их бизнесу ничего не угрожает. Акции, на мой взгляд, можно рекомендовать как спекулятивную идею. Они упали на минимум за год, и на горизонте 3 мес. в них возможен технический отскок на 15%". В фокусе сегодня много макростатистики из США, в частности, данные по запасам нефти и новостройкам. После вчерашнего странного отчета ОПЕК, нет уверенности, что статистика запасов способна подержать рынок черного золота. Полагаю, что цена останется в диапазоне $54-55 за баррель Brent, а диапазон $52-57 сохранится до конца января. Курс USD/RUB ожидаю вблизи уровня 59,50. На валютный рынок также повлияет заседание ЕЦБ. Монетарная политика, скорее всего, будет оставлена без изменений, время сворачивать QE не пришло, хотя намек на то, что это может произойти на горизонте 1 - 1,5 лет может прозвучать. Это вряд ли воодушевит рынки, но краткосрочный спекулятивный всплеск, на мой взгляд, вероятен. Индекс ММВБ снижается седьмую сессию подряд, и инвесторы ждут передышку. Эксперт ориентируется на уровень 2200 п. В лидеры к вечеру могут выйти котировки бумаг тех компаний, которые сегодня отчитались.
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19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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