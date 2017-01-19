Сегодня ориентируемся на уровень 2200 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Рынок вышел в красную зону после отчетности Газпрома и Дикси, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Газовый гигант отчитался, на мой взгляд, хорошо. Драйвером роста основных финансовых показателей стало увеличение продаж в Европу. Прибыль монополии выросла на 7%. По итогам года она может составить порядка 960 млрд, или около 40 руб. на акцию. Если дивиденд составит 25%, то доходность на текущем уровне около 6%, и главная интрига заключается в том, сколько прибыли Газпром направит на дивиденды. Эксперт полагает, что на этот раз все-таки это будет 25%.

"Выручка ДИКСИ увеличилась на 14%, это укладывается в рамки общего тренда замедления темпов роста продаж торговых сетей, ничего неожиданного в данном факте нет, - комментирует эксперт ИК. - В дальнейшем может наблюдаться сокращение темпов роста до 10% в годовом выражении, но пока долговая нагрузка ритейлеров не превысит критический уровень 3хEBITDA, их бизнесу ничего не угрожает. Акции, на мой взгляд, можно рекомендовать как спекулятивную идею. Они упали на минимум за год, и на горизонте 3 мес. в них возможен технический отскок на 15%".

В фокусе сегодня много макростатистики из США, в частности, данные по запасам нефти и новостройкам. После вчерашнего странного отчета ОПЕК, нет уверенности, что статистика запасов способна подержать рынок черного золота. Полагаю, что цена останется в диапазоне $54-55 за баррель Brent, а диапазон $52-57 сохранится до конца января. Курс USD/RUB ожидаю вблизи уровня 59,50.

На валютный рынок также повлияет заседание ЕЦБ. Монетарная политика, скорее всего, будет оставлена без изменений, время сворачивать QE не пришло, хотя намек на то, что это может произойти на горизонте 1 - 1,5 лет может прозвучать. Это вряд ли воодушевит рынки, но краткосрочный спекулятивный всплеск, на мой взгляд, вероятен. Индекс ММВБ снижается седьмую сессию подряд, и инвесторы ждут передышку. Эксперт ориентируется на уровень 2200 п. В лидеры к вечеру могут выйти котировки бумаг тех компаний, которые сегодня отчитались.