Доллар в поисках дна? - "Аналитика Онлайн"

В Министерстве финансов решили не дожидаться принятия нового бюджетного правила и правительство уже в 2017 году заморозит доходы от цен на нефть свыше 40$ за баррель. По словам Министра финансов Антона Силуанова, при 50$ за баррель, бюджет получит дополнительно около 1 трлн рублей, а при цене в 55$ за баррель - 1,4 трлн рублей. Это позволит снизить расходы резервных фондов в 2017 году. Напомним, ранее ряд чиновников говорил о том, что уже в текущем 2017 году будет полностью исчерпан резервный фонд и правительство приступит к тратам из фонда национального благосостояния. Такое решение поддержал и премьер министр России, а также президент Владимир Путин.

"На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей 30 копеек, курс евро опустился до 63 рублей 15 копеек, индекс ММВБ продолжает снижаться и достиг 2165 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 55 долларов за баррель, - констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Помимо всего этого, в Минфине дали ориентиры по курсу доллара при цене барреля нефти в 54$, что фактически соответствует сегодняшней цене. В Минфине считают, что он должен быть в районе 58 рублей. Напомним, что и мы ранее неоднократно говорили о возможности снижения курса до этого значения. Но при этом стоит подчеркнуть, что, по мнению большинства участников рынка, доллар/рубль сейчас пытается нащупать дно. Неоднократно из уст федеральных чиновников и топ-менеджмента госбанков звучала цифра 55 рублей за доллар. В частности, заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, выступая на форуме в Давосе, сказал о том, что курс доллара может снизится до этого значения".

Соответственно, нам намекают на то, что где-то в диапазоне от 55 до 58 рублей за доллар основная валютная пара на московской бирже должна нащупать некое дно, от которого возможен разворот того тренда, который мы наблюдали в течении всего прошедшего года. "Насколько долгосрочным будет этот разворот и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, это будет зависеть в первую очередь от динамики цен на нефть, - уточняет эксперт. - Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе 55 долларов за баррель, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58 - 60 рублей за доллар. В то же случае, если нефть упадет ниже 55, а уж тем более снизится ниже 53 долларов, то в этом случае торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей".