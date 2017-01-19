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19 января 2017 года 14:07
Доллар в поисках дна? - "Аналитика Онлайн"
В Министерстве финансов решили не дожидаться принятия нового бюджетного правила и правительство уже в 2017 году заморозит доходы от цен на нефть свыше 40$ за баррель. По словам Министра финансов Антона Силуанова, при 50$ за баррель, бюджет получит дополнительно около 1 трлн рублей, а при цене в 55$ за баррель - 1,4 трлн рублей. Это позволит снизить расходы резервных фондов в 2017 году. Напомним, ранее ряд чиновников говорил о том, что уже в текущем 2017 году будет полностью исчерпан резервный фонд и правительство приступит к тратам из фонда национального благосостояния. Такое решение поддержал и премьер министр России, а также президент Владимир Путин. "На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей 30 копеек, курс евро опустился до 63 рублей 15 копеек, индекс ММВБ продолжает снижаться и достиг 2165 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 55 долларов за баррель, - констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Помимо всего этого, в Минфине дали ориентиры по курсу доллара при цене барреля нефти в 54$, что фактически соответствует сегодняшней цене. В Минфине считают, что он должен быть в районе 58 рублей. Напомним, что и мы ранее неоднократно говорили о возможности снижения курса до этого значения. Но при этом стоит подчеркнуть, что, по мнению большинства участников рынка, доллар/рубль сейчас пытается нащупать дно. Неоднократно из уст федеральных чиновников и топ-менеджмента госбанков звучала цифра 55 рублей за доллар. В частности, заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, выступая на форуме в Давосе, сказал о том, что курс доллара может снизится до этого значения". Соответственно, нам намекают на то, что где-то в диапазоне от 55 до 58 рублей за доллар основная валютная пара на московской бирже должна нащупать некое дно, от которого возможен разворот того тренда, который мы наблюдали в течении всего прошедшего года. "Насколько долгосрочным будет этот разворот и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, это будет зависеть в первую очередь от динамики цен на нефть, - уточняет эксперт. - Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе 55 долларов за баррель, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58 - 60 рублей за доллар. В то же случае, если нефть упадет ниже 55, а уж тем более снизится ниже 53 долларов, то в этом случае торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей".
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19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
.19 января 2017 года 15:59
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1209-1190, уровни сопротивления - $1218-1242 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов слегка корректируются вниз после вчерашнего роста, курс доллара США немного укрепился. Заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о "жестком" выходе из ЕС оказывают негативное влияние на рынки, увеличивая интерес к защитным активам. Инвестиционный спрос в... читать дальше
.19 января 2017 года 14:48
"Евро-доллар отыграл часть ночного падения, поднявшись к 1.0670, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Сегодня в 15:45 Мск будет решение ЕЦБ по ставке, далее в 16:30 Мск пресс-конференция Драги. Мы не видим причин, по которым Драги должен сохранять “голубиный” тон, учитывая неплохую... читать дальше
.19 января 2017 года 13:32
Потрясающие события переживают финансовые рынки в последние дни, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Скепсис Трампа по поводу сильного доллара и сомнения в его программе налогово-бюджетных стимулов уронили индекс доллара DX с 103 п. к 100, 2 п. в начале недели. Трамп, кстати, ввёл новую... читать дальше
.19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
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