Аналитики расходятся в краткосрочных рекомендациях по рублю

Аналитики инвестбанков считают, что смягчение санкций США против РФ может сделать рубль одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса, однако в краткосрочных рекомендациях их мнения по нему расходятся.

Так, например, аналитики Deutsche Bank продолжают позитивно смотреть на рубль и рекомендуют делать ставку на рост его курса. В то же время эксперты Morgan Stanley считают, что в настоящее время стоит закрывать длинные позиции по рублю, так как его рыночная оценка уже не является заниженной относительно текущих цен на нефть.

Как говорится в обзоре Deutsche Bank, рынок по-прежнему не закладывает в оценку рубля возможную отмену санкций США против РФ. При этом они прогнозируют возможное смягчение санкций США в отношении РФ в марте-апреле 2017 года.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что смягчение санкционного режима будет позитивно для рубля и поддержит его статус как одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса. Между тем для курса рубля большее значение имеет динамика цена на нефть, подчеркивают эксперты Morgan Stanley.

По мнению аналитиков Альфа-банка, укрепление курса рубля в настоящее время основывается на слишком оптимистических ожиданиях продолжающегося роста цены на нефть и отмены санкций. "Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, то есть от роста импорта и дефицита долларовой ликвидности. Мы ожидаем, что эти факторы сохранят курс рубля в диапазоне 60-65 руб./$1 в 2017 году, то есть на уровне, который отражает его справедливую стоимость", - говорится в обзоре Альфа-банка.