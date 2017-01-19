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19 января 2017 года 12:41
Аналитики расходятся в краткосрочных рекомендациях по рублю
Аналитики инвестбанков считают, что смягчение санкций США против РФ может сделать рубль одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса, однако в краткосрочных рекомендациях их мнения по нему расходятся. Так, например, аналитики Deutsche Bank продолжают позитивно смотреть на рубль и рекомендуют делать ставку на рост его курса. В то же время эксперты Morgan Stanley считают, что в настоящее время стоит закрывать длинные позиции по рублю, так как его рыночная оценка уже не является заниженной относительно текущих цен на нефть. Как говорится в обзоре Deutsche Bank, рынок по-прежнему не закладывает в оценку рубля возможную отмену санкций США против РФ. При этом они прогнозируют возможное смягчение санкций США в отношении РФ в марте-апреле 2017 года. Аналитики Morgan Stanley полагают, что смягчение санкционного режима будет позитивно для рубля и поддержит его статус как одной из лучших валют развивающихся рынков по динамике курса. Между тем для курса рубля большее значение имеет динамика цена на нефть, подчеркивают эксперты Morgan Stanley. По мнению аналитиков Альфа-банка, укрепление курса рубля в настоящее время основывается на слишком оптимистических ожиданиях продолжающегося роста цены на нефть и отмены санкций. "Эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем рубля, то есть от роста импорта и дефицита долларовой ликвидности. Мы ожидаем, что эти факторы сохранят курс рубля в диапазоне 60-65 руб./$1 в 2017 году, то есть на уровне, который отражает его справедливую стоимость", - говорится в обзоре Альфа-банка.
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19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.19 января 2017 года 09:14
Сегодня состоится первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. И хотя рынки не ждут от этого события ничего кардинально нового, риторика М. Драги все же заслуживает внимания. Накануне пара EUR/USD слегка отступила после мощного ралли днем ранее. Тем не менее, нужно признать, отмечает... читать дальше
.18 января 2017 года 18:34
В среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
.18 января 2017 года 17:50
"К середине недели нефтяной рынок продолжает балансироваться: с одной стороны - положительный новостной фон реализации соглашения ОПЕК, с другой стороны – уверенному росту цен мешают сомнения в реализации соглашения всеми участниками сделки, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. -... читать дальше
.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:53
"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа... читать дальше
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