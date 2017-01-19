Нефть может вернуться к $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить снижение. Однако в эти выходные пройдет заседание комиссии ОПЕК по добыче, что, на наш взгляд, развеет сомнения инвесторов о ходе исполнения соглашения и вернет нефть к $55–57/баррель", – обращает внимание аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.