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19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня давать прогнозы по цене на нефть стало гораздо сложнее, чем год назад. Как результат, озвучиваемые ими цифры весьма сильно разнятся. Осторожные в своих суждениях эксперты предполагают, что нефть будет торговаться по цене 60-65 долларов за бочку. Оптимистично настроенные аналитики верят, что цена может вырасти до 80 и даже до 100 долларов за баррель, тогда как пессимисты прогнозируют спад до отметки в 30 долларов. На процесс ценообразования влияет множество факторов, и самый главный из них – это соотношение спроса и предложения. Два года назад профицит на нефтяном рынке составлял более 2 миллионов баррелей в день, что, возможно, и стало одной из причин резкого падения цен в 2014 году. За прошедшее время сокращение добычи и рост спроса (в первую очередь со стороны Китая и Индии) существенно сократили эту разницу, тем не менее, избыток предложения все еще присутствует на нефтяном рынке. И тут в игру вступает новый фактор влияния, а именно – ограничения, принятые на себя нефтедобывающими странами. 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении собственной добычи на 1.2 миллиона баррелей в день — до 32.5 миллиона баррелей. Позднее нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, также согласились с 1 января 2017 года сократить добычу на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Договоренности будут действовать в течение первого полугодия с возможностью дальнейшей пролонгации. Итогом должен стать рост стоимости нефти как минимум до 60 долларов за баррель. При этом, в случае исполнения всеми сторонами условий соглашения, а также в случае его продления на второе полугодие избыток предложения на нефтяном рынке будет ликвидирован, более того – уже по итогам первого квартала 2017 года ожидается дефицит в 550-570 тысяч баррелей в день, который к концу 2017 года может увеличиться до 1.6-1.8 миллиона баррелей. Изменение баланса на нефтяном рынке будет способствовать дальнейшему росту цен на энергоносители. Но это в идеальном случае. В реальности же страны ОПЕК никогда не отличались высокой дисциплинированностью, а потому и сегодня не стоит ждать от них строгого исполнения всех принятых на себя ограничений, полагает эксперт ИК. К тому же выпадающие объемы добычи могут легко восполнить такие страны, как Ливия и Нигерия. Они входят в ОПЕК, однако не взяли на себя никаких обязательств, ссылаясь на внутренние проблемы. Объективно существующие внутренние проблемы, тем не менее, могут быть эвфемизмом, который позволил этим странам занять выжидательную позицию. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов такой важный фактор влияния, как американская сланцевая нефть. Именно бум добычи сланцевой нефти позволил США занять в 2014 году первое место по объемам нефтедобычи – в тот период в стране добывалось 14 миллионов баррелей в день. Сегодня США добывают 8.8 миллиона баррелей в день, причем (и это важно) сегодня работает в 3 раза меньше вышек, чем в 2014 году. Нетрудно рассчитать, что сегодня каждая из работающих американских вышек добывает в среднем в 2 раза больше нефти, чем в 2014 году. Конечно, это не означает, что за два года вышки в США стали работать в 2 раза эффективнее, - это означает ровно то, что сегодня в США работают только самые рентабельные нефтяные компании. Однако по мере роста нефтяных цен всё большее количество вышек в США, которые в настоящий момент простаивают, будет приближаться к порогу рентабельности. Процесс этот не будет быстрым. Расчеты специалистов ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" показывают, что к лету 2017 года прирост добычи сланцевой нефти в США составит порядка 300 тысяч баррелей в сутки. Однако при дальнейшем повышении нефтяных цен данная тенденция будет укрепляться и вполне может привести к тому, что на исходе 2017 года все 1.2 миллиона баррелей, сокращенные странами ОПЕК, заместит американская сланцевая нефть. При этом новый президент Трамп неоднократно заявлял, что он хочет сделать США более энергонезависимыми. Если эти заявления воплотятся в конкретные действия, американские нефтяные компании могут рассчитывать на существенную поддержку со стороны своего правительства. Но также следует учитывать монетарную политику Федеральной Резервной Системы США, направленную на укрепление доллара. Возросший доллар снизит конкурентоспособность американской нефти на мировом рынке. "Подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что основным фактором, влияющим на мировые нефтяные цены, будут ограничения стран ОПЕК на добычу нефти, - заключает О. Якушев. - В перспективе первого квартала мы не видим причин, которые могли бы привести к неисполнению обязательств, взятых на себя нефтедобывающими странами. Во втором квартале должны обозначиться тренды, благодаря которым будет идти замещение выпадающих объемов добычи. При этом с высокой вероятностью к моменту окончания второго квартала будут достигнуты запланированные ценовые ориентиры – 60 долларов за баррель. Итоги второго квартала и полугодия в целом покажут, какие страны и в каких объемах будут готовы заместить выпадающие объемы добычи. Поскольку страны нефтяного картеля едва ли согласятся добровольно отдать свою долю нефтяного рынка конкурентам, анализ этих данных приведет либо к продлению, либо к отказу от ограничений. Если мораторий будет продлен, стоимость нефти продолжит медленно расти, и в этом случае мы ожидает среднегодовых цен на уровне 58-60 долларов за баррель. При снятии ограничений резко возрастет предложение на рынке и цены вернутся примерно к сегодняшним значениям. В этом случае среднегодовые цены будут на уровне 53-55 долларов за баррель. По нашим оценкам, с наибольшей вероятностью реализуется именно этот сценарий".
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