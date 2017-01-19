Ожидаем позитивного открытия российского рынка акций - Алор Брокер

"Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как "голубые фишки" "топчутся" на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиления роста в течение дня. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, РУСАЛа и АФК Системы", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.