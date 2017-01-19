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19 января 2017 года 09:59
Ожидаем позитивного открытия российского рынка акций - Алор Брокер
"Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как "голубые фишки" "топчутся" на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиления роста в течение дня. Среди бумаг мы бы отметили акции ВТБ, РУСАЛа и АФК Системы", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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19 января 2017 года 12:31
"Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы... читать дальше
.19 января 2017 года 11:44
"В среду российские суверенные евробонды вновь перешли к ценовому снижению после активного роста накануне. Постепенный подъем доходности базовых активов и падение нефти более чем на 2% ниже отметки 54,5 долл. за доллар по Brent стали причиной данной динамики. При этом усилили рост в доходности UST... читать дальше
.19 января 2017 года 11:07
"Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США, предварительные от API показали снижение запасов сырой нефти на 5 млн барр., но при этом рост запасов бензина на 9,7 млн барр., дистиллятов – на 1,1 млн барр. Если отчет МЭА выйдет негативным, и запасы окажутся схожими с API, нефть может продолжить... читать дальше
.19 января 2017 года 10:40
К концу второго квартала 2017 г. цены на нефть достигнут 60 долл. за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
За ценами на нефть пристально следят не только экономисты, но и простые граждане, поскольку по этому индикатору в последнее время принято оценивать «состояние здоровья» отечественной экономик, отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. При этом аналитики отмечают, что сегодня... читать дальше
.19 января 2017 года 09:45
Dow Jones Industrial Average снизился в среду, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам сессии. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.19 января 2017 года 09:14
Сегодня состоится первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. И хотя рынки не ждут от этого события ничего кардинально нового, риторика М. Драги все же заслуживает внимания. Накануне пара EUR/USD слегка отступила после мощного ралли днем ранее. Тем не менее, нужно признать, отмечает... читать дальше
.18 января 2017 года 18:34
В среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
.18 января 2017 года 17:50
"К середине недели нефтяной рынок продолжает балансироваться: с одной стороны - положительный новостной фон реализации соглашения ОПЕК, с другой стороны – уверенному росту цен мешают сомнения в реализации соглашения всеми участниками сделки, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. -... читать дальше
.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:53
"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа... читать дальше
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