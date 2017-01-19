Рубль, вероятно, останется пока вблизи текущих значений - "Открытие Брокер"

"Начало торгового дня на российском рынке ожидается спокойным, хотя индекс ММВБ может продолжить снижение. Рубль также останется вблизи значений закрытия накануне. С другой стороны, нефть пытается расти, а налоговый период ещё далёк от завершения, что, соответственно, будет поддерживать российскую валюту", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.