Открытие ожидаем увидеть в районе 2170-2175 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent частично отыгрывают вчерашнее падение благодаря публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на существенное сокращение запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2170-2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический отскок после наиболее продолжительного с сентября прошлого года снижения в течение 6-ти торговых сессий подряд", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.