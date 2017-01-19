EUR/USD находится на достаточно привлекательных для продажи уровнях - eToro

Сегодня состоится первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. И хотя рынки не ждут от этого события ничего кардинально нового, риторика М. Драги все же заслуживает внимания. Накануне пара EUR/USD слегка отступила после мощного ралли днем ранее. Тем не менее, нужно признать, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, что пока единая валюта удерживает позиции и сохраняет боевой настрой в условиях слабеющего доллара. А дальнейшую динамику в краткосрочной перспективе как раз определит тон главы ЦБ.

"Чего ожидать от сегодняшней пресс-конференции? Нельзя не отметить наличие повышательного риска для евро. Вчера еврозона опубликовала свежий отчет по инфляции, которая снова показала прирост на уровне 1,1% в годовом выражении. И монетарные власти вряд ли умолчат об этой позитивной тенденции. Тем более, если вспомним протокол декабрьского заседания, то там упоминалось об ожиданиях существенного роста потребительских цен в ближайшие месяцы. Однако не стоит рассчитывать на изменение общей риторики в отношении перспектив монетарной политики и намеков на возможное сворачивание стимулов на фоне разгона инфляции. Скорее Драги предпочтет выжидательную позицию и решит дождаться подтверждения этого тренда. При этом глава банка вполне может упомянуть о сохраняющихся рисках для экономики региона. Так что в конечном итоге такой сценарий рассматриваем как скорее нейтральный для евро. Если же в тоне Драги прозвучат более пессимистичные нотки, пара EUR/USD, которая находится на достаточно привлекательных для продажи уровнях, способна показать более внушительную коррекцию в рамках первоначальной реакции и отступить от максимумов вблизи 1,07", - полагает специалист eToro.