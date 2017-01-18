Ход завтрашних торгов будет во многом определяться реакцией нефтяного рынка на прогнозы и фактические данные по запасам и добыче нефти в США - ИК "Велес Капитал"

"Как и днем ранее, в утренние часы рубль активно укреплялся к доллару, хотя серьезных предпосылок для этого не наблюдалось: стоимость нефти в первые часы после открытия российского рынка оставалась неизменной, а доллар лишь незначительно корректировался к основным валютам, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Тем не менее, еще в первой половине дня американская валюта опускалась на внутреннем рынке до 59 руб. (после закрытия во вторник на уровне 59,41 руб.), хотя рублю так и не удалось протестировать данный уровень, как днем ранее. Однако уже во второй половине дня цены на нефть скорректировались ниже 55 долл., а впоследствии опускались на минимуме и ниже 54,10 долл. Такую ситуацию участники внутреннего валютного рынка уже не могли игнорировать, и к окончанию рабочего дня доллар «отрос» до 59,3 руб. Ход завтрашних торгов будет во многом определяться реакцией нефтяного рынка на прогнозы и впоследствии фактические данные по запасам и добыче нефти в США, хотя рубль по-прежнему отыгрывает изменения нефтяных котировок весьма сдержанно, а то и совсем противоречиво. Стоит добавить, что на денежном рынке Федеральное казначейство проведет дополнительный аукцион РЕПО с ОФЗ по размещению 300 млрд руб. на 2 недели. Отметим, что предыдущие срочные аукционы Росказначейства, срок погашения средств по которым приходился на период уже после ближайшего заседания Банка России (3 февраля), не пользовались спросом у банков, вероятно, в силу сохранения надежд на снижение ключевой ставки уже на первом заседании в году. Срок погашения средств с завтрашнего аукциона приходится на 3 февраля, поэтому не исключены заявки на привлечение ресурсов от ряда игроков, хотя в целом участникам рынка дешевле фондироваться на однодневных аукционах".