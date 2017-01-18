.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / До встречи ОПЕК 21-22 января мы ожидаем сохранение бокового тренда на рынке нефти - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 января 2017 года 17:50
До встречи ОПЕК 21-22 января мы ожидаем сохранение бокового тренда на рынке нефти - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок продолжает балансироваться: с одной стороны - положительный новостной фон реализации соглашения ОПЕК, с другой стороны – уверенному росту цен мешают сомнения в реализации соглашения всеми участниками сделки, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Негатива в рынок добавили заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что в продлении сделки ОПЕК на вторую половину 2017 нет необходимости. Также, представители нефтяной отрасли в ходе Всемирного экономического фожение, что активной рост добычи сланцевой нефти в США может помешать подъему нефтяных цен. Как итог – нефть в среду скорректировалась до уровня $54-55. Наиболее важным событием недели станет встреча стран ОПЕК и не входящих в картель в Вене 21-22 января, в ходе которой рынок получит достоверные данные о реальном сокращении добычи нефти странами – участниками сделки. В ближайшие два дня в фокусе выход данных запасов нефти США, по которым ожидается сокращение, а также данные числа буровых установок, которые на прошлой недели сократились впервые за 2 месяца, - что в итоге может поддержать нефтяные цены. В результате, на неделе нефть колебалась в рамках ожидаемого нами ранее коридора в $54-57, до встречи картеля на выходных мы ожидаем продолжение бокового тренда".
.
18 января 2017 года 18:34
В среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:53
"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа... читать дальше
.18 января 2017 года 16:05
"По нашему мнению, потенциал роста цен на нефть ограничен, и средняя цена на нефть по итогам года будет около $55 за баррель. Как это ни странно, но на потенциал роста цен повлияла сделка по ограничению добычи. Инвесторы не увидели существенной очистки отрасли, следовательно, риски избыточного... читать дальше
.18 января 2017 года 15:27
Курс доллара сегодня несколько вырос после значительного вчерашнего падения, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711. Курс доллар/иена поднялся с уровня 112,63 до 113,48. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1,3099. Курс... читать дальше
.18 января 2017 года 12:21
"Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше $56/bbl. Новостной фон остается противоречивым, что, впрочем, не мешает рынку сохранять относительное равновесие со второй декады декабря. Движению вверх противостоят фундаментальные факторы и неуверенность успеха по сделке ОПЕК+. Сюда можно... читать дальше
.18 января 2017 года 10:57
"В паре евро/доллар продолжается восходящий тренд, во вторник показан новый максимум года на отметке 1,0719. На самом деле доллар сейчас опускают крупнейшие мировые банки, которые выполняют заказ на его обесценивание. Параллельно, естественно, не забывая о своих интересах, ведь покупать... читать дальше
.18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
После довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 18:33
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.