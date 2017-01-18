Скорее всего, следующая неделя будет решающей для американской валюты - Saxo Bank

"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа осталось два дня, поэтому доллару пора снова укрепляться. На графиках появляются признаки того, что так оно и будет – но, если посмотреть на индекс доллара как на основной "барометр", мы приближаемся к ключевой отметке для американской валюты – 100. Для пары евро/доллар пограничной зоной будет 1,0800/50, для пары доллар/иена - 112 или около того. До тех пор, пока не пройдены эти ориентиры, мы делаем ставку на то, что вскоре рынок снова ощутит эффект Трампа, а ФРС повысит ставку сильнее, чем сейчас заложено в цены. Мы приближаемся к критически важной поддержке для доллара – до нее остался 1% вниз или чуть больше; интересно, что это происходит прямо перед началом президентского срока Трампа – скорее всего, следующая неделя будет решающей для американской валюты. Давайте не будем забывать о том, что завтра состоится заседание Европейского центрального банка, хотя от него и не ждут ничего интересного. Инвесторы обратят внимание на три вещи: во-первых, изменение позиции Марио Драги в отношении инфляции (возможен более решительный настрой). Во-вторых, намеки на расширение инструмента, которое сделает больше облигаций доступными для обеспечения на рынке РЕПО (критический дефицит сейчас негативно влияет на евро) и, наконец, ощущение растущего недовольства в отношении осторожной позиции ЕЦБ (потенциально "ястребиный" фактор – Драги, скорее всего, не захочет обсуждать эту тему на пресс-конференции)", – отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.