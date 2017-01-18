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18 января 2017 года 16:53
Скорее всего, следующая неделя будет решающей для американской валюты - Saxo Bank
"В ближайшие три дня валютным рынкам нужно будет решить несколько вопросов – сможет ли фунт продолжить рост после вчерашнего выступления Мэй, повлияет ли завтрашнее заседание ЕЦБ на курс евро, и, наконец, не пора ли снова покупать доллар перед инаугурацией Трампа в пятницу? До инаугурации Трампа осталось два дня, поэтому доллару пора снова укрепляться. На графиках появляются признаки того, что так оно и будет – но, если посмотреть на индекс доллара как на основной "барометр", мы приближаемся к ключевой отметке для американской валюты – 100. Для пары евро/доллар пограничной зоной будет 1,0800/50, для пары доллар/иена - 112 или около того. До тех пор, пока не пройдены эти ориентиры, мы делаем ставку на то, что вскоре рынок снова ощутит эффект Трампа, а ФРС повысит ставку сильнее, чем сейчас заложено в цены. Мы приближаемся к критически важной поддержке для доллара – до нее остался 1% вниз или чуть больше; интересно, что это происходит прямо перед началом президентского срока Трампа – скорее всего, следующая неделя будет решающей для американской валюты. Давайте не будем забывать о том, что завтра состоится заседание Европейского центрального банка, хотя от него и не ждут ничего интересного. Инвесторы обратят внимание на три вещи: во-первых, изменение позиции Марио Драги в отношении инфляции (возможен более решительный настрой). Во-вторых, намеки на расширение инструмента, которое сделает больше облигаций доступными для обеспечения на рынке РЕПО (критический дефицит сейчас негативно влияет на евро) и, наконец, ощущение растущего недовольства в отношении осторожной позиции ЕЦБ (потенциально "ястребиный" фактор – Драги, скорее всего, не захочет обсуждать эту тему на пресс-конференции)", – отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.
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18 января 2017 года 18:34
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.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:05
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.18 января 2017 года 15:27
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.18 января 2017 года 12:21
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.18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
После довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 18:33
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид... читать дальше
.17 января 2017 года 16:33
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