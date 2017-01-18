БКС начал анализ Русснефти и рекомендует покупать ее акции

Финансовая группа (ФГ) "БКС" начала анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре ФГ.

Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками, составляет $11,4 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы начинаем аналитическое покрытие "Русснефти", которая является сильной историей долгосрочного роста, и рекомендуем покупать бумаги этой компании", - говорится в обзоре.

Эксперты ФГ отмечают, что сейчас "Русснефть" является одной из наиболее динамичных компаний отрасли в РФ.

"К 2021 году благодаря освоению новых месторождений, по которым предусмотрена 50%-ная льгота по НДПИ, компания планирует нарастить добычу углеводородов на 20% - до 10 млн тонн нефтяного эквивалента, с долей льготируемой добычи 41% (25% в 2015 году)", - пишут аналитики.

Также они ожидают существенного увеличения показателя EBITDA "Русснефти" в ближайшие три года с учетом сильных перспектив долгосрочного роста добычи и доли льготируемой добычи.

"К 2018 году EBITDA компании по сравнению с 2015 годом может вырасти более чем в два раза даже при самом консервативном прогнозе цены на нефть марки Brent на уровне $40 за баррель. При этом в нашем базовом сценарии, предполагающем рост цены на нефть марки Brent до $80 за баррель, EBITDA увеличится в три раза" - прогнозируют эксперты в обзоре.

Однако, согласно их мнению, несмотря на прогнозируемый рост EBITDA, общий объем долга компании начнет падать только после 2018 года, так как до этого момента основная часть операционного денежного потока будет тратиться на инвестиционную программу по освоению новых месторождений.

Как полагают аналитики, ключевыми рисками для их рекомендации и оценки акций "Русснефти" является возможность дополнительного повышения налогов или отсутствие роста цен на нефть.

Текущая стоимость акций "Русснефти" составляет порядка $9,4 за штуку.