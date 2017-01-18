Вечером рубль может вернуть часть завоеванных позиций на фоне завершения аукционов ОФЗ - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя достаточно уверенно на фоне проведения аукционов ОФЗ, хотя нефть оказалась ниже отметки в $55. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime ещё немного подросла - до 10,38% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и месячной на уровне 10,46%. Аукционы ОФЗ продолжают проходить при высоком спросе. Спрос на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26217 составил 42,843 млрд при предложении 23,406 млрд. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 18 августа 2021 года составила 7,9% годовых. График USD/RUB остаётся сильно перепроданным, но высокая ставка ЦБ РФ защищает его от разворота. На рынке также усиливаются ожидания вмешательства ЦБ, но текущая цена нефти в рублях вполне устраивает Минфин, который заложил в бюджет параметр на уровне 2700 рублей. Кроме того, в начале года потребность в дополнительном финансировании бюджетного дефицита невысокая. Вечером рубль может вернуть часть завоеванных позиций на фоне завершения аукционов ОФЗ", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.