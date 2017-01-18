Средняя цена на нефть по итогам года будет около $55 за баррель - УК "Альфа-Капитал"

"По нашему мнению, потенциал роста цен на нефть ограничен, и средняя цена на нефть по итогам года будет около $55 за баррель. Как это ни странно, но на потенциал роста цен повлияла сделка по ограничению добычи. Инвесторы не увидели существенной очистки отрасли, следовательно, риски избыточного предложения нефти будут существенно ограничивать рост цен", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.