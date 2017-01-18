Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711 - Forexite

Курс доллара сегодня несколько вырос после значительного вчерашнего падения, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711. Курс доллар/иена поднялся с уровня 112,63 до 113,48. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1,3099. Курс фунт/доллар упал сегодня с уровня 1,2408 до 1,2274. Сегодняшние данные в Великобритании, свидетельствующие о снижении уровня безработицы и росте уровня заработков, не смогли оказать курсу фунта поддержку.