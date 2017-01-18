Чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем выше давление на фунт - TeleTrade

"Феноменальный взлёт британской валюты к доллару с 1,20 до 1,2410 заставляет, казалось бы, по новому оценить её перспективы, - комментирует аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Однако позиция Терезы Мэй не оказалась чем-то новым. Жёсткость взглядов осталась: разрыв с единым рынком Евросоюза. Не ново и то, что вопрос условий Брекзита будет вынесен на вердикт парламента. Смягчение риторики всё же оказалось в том, что процесс выхода предполагается постепенным, в течение двух лет. Реакция фунта не была бы столь мощной, не случись совпадения по времени пресс-конференции Мэй с заявлениями Трампа о негативе сильного доллара, и предыдущего эмоционального обрушения фунта ниже 1,20. Радикально мало что поменялось. Начало процедуры Брекзита несёт немалые риски для Туманного Альбиона. Тем более, что и Евросоюз настроен решительно. И вряд ли станет делать поблажки для Великобритании, чтобы не подавать пример другим странам, желающим выхода из ЕС. То есть чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем выше давление на фунт".

С другой стороны, и американский доллар в целом после падения последних дней из-за неопределённости позиций Трампа имеет шансы на возобновление укрепления против спектра валют. Вероятно, Джанет Йеллен продолжит высказывать оптимистичную позицию своих коллег из ФРС о нормализации занятости, инфляции и грядущем двух-трёхразовом повышении ставки Этот фактор также станет давить на пару фунт/доллар. Более высокая определённость может быть внесена возмутителем спокойствия Трампом при его инаугурации 20 января и первых шагах после неё.

"С технических позиций фунт/доллар, провалившись к новому дну, подтвердил сильный нисходящий тренд, - отмечает эксперт TeleTrade. - И даже потрясшее финансовый мир однодневное ралли почти на 400 пунктов технически выглядит как нормальная коррекция. Даже не дошедшая к трендовой линии снизу и к предыдущему максимуму на 1,2439. И эти обстоятельства с технической точки зрения подтверждают дальнейшую нисходящую направленность. Поэтому наиболее вероятно, что от достигнутого уровня или чуть выше – 1,2440-1,25 фунт оттолкнётся вниз, ниже 1,23 . Впрочем, остаётся фактор непредсказуемости речи Д.Трампа на инаугурации 20 января, и позиции лучше планировать после неё".