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18 января 2017 года 15:13
Чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем выше давление на фунт - TeleTrade
"Феноменальный взлёт британской валюты к доллару с 1,20 до 1,2410 заставляет, казалось бы, по новому оценить её перспективы, - комментирует аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Однако позиция Терезы Мэй не оказалась чем-то новым. Жёсткость взглядов осталась: разрыв с единым рынком Евросоюза. Не ново и то, что вопрос условий Брекзита будет вынесен на вердикт парламента. Смягчение риторики всё же оказалось в том, что процесс выхода предполагается постепенным, в течение двух лет. Реакция фунта не была бы столь мощной, не случись совпадения по времени пресс-конференции Мэй с заявлениями Трампа о негативе сильного доллара, и предыдущего эмоционального обрушения фунта ниже 1,20. Радикально мало что поменялось. Начало процедуры Брекзита несёт немалые риски для Туманного Альбиона. Тем более, что и Евросоюз настроен решительно. И вряд ли станет делать поблажки для Великобритании, чтобы не подавать пример другим странам, желающим выхода из ЕС. То есть чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем выше давление на фунт". С другой стороны, и американский доллар в целом после падения последних дней из-за неопределённости позиций Трампа имеет шансы на возобновление укрепления против спектра валют. Вероятно, Джанет Йеллен продолжит высказывать оптимистичную позицию своих коллег из ФРС о нормализации занятости, инфляции и грядущем двух-трёхразовом повышении ставки Этот фактор также станет давить на пару фунт/доллар. Более высокая определённость может быть внесена возмутителем спокойствия Трампом при его инаугурации 20 января и первых шагах после неё. "С технических позиций фунт/доллар, провалившись к новому дну, подтвердил сильный нисходящий тренд, - отмечает эксперт TeleTrade. - И даже потрясшее финансовый мир однодневное ралли почти на 400 пунктов технически выглядит как нормальная коррекция. Даже не дошедшая к трендовой линии снизу и к предыдущему максимуму на 1,2439. И эти обстоятельства с технической точки зрения подтверждают дальнейшую нисходящую направленность. Поэтому наиболее вероятно, что от достигнутого уровня или чуть выше – 1,2440-1,25 фунт оттолкнётся вниз, ниже 1,23 . Впрочем, остаётся фактор непредсказуемости речи Д.Трампа на инаугурации 20 января, и позиции лучше планировать после неё".
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18 января 2017 года 18:34
В среду доллар восстанавливается после агрессивных продаж накануне, спровоцированных заявлениями Трампа о переоцененности национальной валюты США, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На одномесячных минимумах USD привлек покупателей, но потери еще не восполнил. EUR/USD... читать дальше
.18 января 2017 года 17:17
Неожиданное ослабление доллара США продолжает поддерживать рынки золота и серебра, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Во вторник цены на эти металлы выросли на 1,2% и 2,3% соответственно, достигнув 1 217 долл. США и 17,2 долл. США за унцию, после того как избранный... читать дальше
.18 января 2017 года 16:53
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.18 января 2017 года 16:05
"По нашему мнению, потенциал роста цен на нефть ограничен, и средняя цена на нефть по итогам года будет около $55 за баррель. Как это ни странно, но на потенциал роста цен повлияла сделка по ограничению добычи. Инвесторы не увидели существенной очистки отрасли, следовательно, риски избыточного... читать дальше
.18 января 2017 года 15:27
Курс доллара сегодня несколько вырос после значительного вчерашнего падения, констатируют специалисты Forexite. Курс евро/доллар стабилен в пределах 1,0674-1,0711. Курс доллар/иена поднялся с уровня 112,63 до 113,48. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов - до отметки 1,3099. Курс... читать дальше
.18 января 2017 года 12:21
"Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше $56/bbl. Новостной фон остается противоречивым, что, впрочем, не мешает рынку сохранять относительное равновесие со второй декады декабря. Движению вверх противостоят фундаментальные факторы и неуверенность успеха по сделке ОПЕК+. Сюда можно... читать дальше
.18 января 2017 года 10:57
"В паре евро/доллар продолжается восходящий тренд, во вторник показан новый максимум года на отметке 1,0719. На самом деле доллар сейчас опускают крупнейшие мировые банки, которые выполняют заказ на его обесценивание. Параллельно, естественно, не забывая о своих интересах, ведь покупать... читать дальше
.18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
После довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 18:33
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид... читать дальше
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