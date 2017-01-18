Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции в США за декабрь 2016 года - Dukascopy Bank SA

"В первую половину валютных торгов среды, 18 января, курс рубля относительно основных валютных пар рос, вплотную приблизившись к отметке 59 руб./долл., - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Вслед за российской валютой дорожает и индекс РТС, который вырос с начала дня на 0,7% до 1165,9 пункта. Второй день подряд цены на нефть марки Brent колеблются в узком диапазоне значении в ожидании публикации еженедельной статистики от Американского института нефти по изменению запасов. Консенсус аналитиков Reuters предполагает, что запасы сырой нефти сократятся на 1,7 млн барр. Центральным событием сегодняшнего дня станет публикация данных по инфляции в США за декабрь 2016 года. Ускорение темпов роста потребительских цен более чем на 2,1% год к году может усилить ожидания активного повышения ставок в штатах и привести к росту курса доллара относительно рубля, а также к падению цен на нефть".