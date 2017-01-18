Российская валюта остается стабильной - Локо-Банк

"Рубль начал торги в среду с небольшого укрепления, стремясь преодолеть отметку в 59,3 к доллару, но, в целом, российская валюта остается стабильной, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Относительное спокойствие на рынке нефти, где стоимость Brent не отходит далеко от 55,5 за баррель, также позволило говорить о стабилизации по рублю. Налоговый период же оказывает серьезную поддержку, поэтому мы сейчас видим «ползучее» укрепление. Тем не менее, активность на рынке снижена в преддверии инаугурации Дональда Трампа, поэтому нынешняя неделя вообще должна быть спокойной. Прогнозы о росте до 58 руб. за доллар вряд ли оправдаются в ближайшее время, также, как и обещания скорой девальвации.

С очень большой вероятностью рубль продолжит торговаться в узком диапазоне до того момента, как расстановка сил и факторов не поменяется. Это могут быть заявления по поводу санкций в отношении России или новости о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих страна".