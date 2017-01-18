Торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия торгов рубль укрепился против доллара до отметки 59,05 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку рублю оказывают цены на нефть – контракты Brent приблизились к значению 56 долл./баррель. Доллар по-прежнему остается под давлением. Рынок продолжает отыгрывать инаугурацию Дональда Трампа. Инвесторы рассчитывают получить первые комментарии от действующего нового президента по поводу экономических реформ чуть ли не в ближайшие выходные. Сказанные Трампом в интервью WSJ слова о слишком сильном долларе давят на американскую валюту. Также вчера транслировали свое мнение о денежно-кредитной политике представители ФРС США. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что инфляция не представляет проблему для роста американской экономики. Он считает, что повышение цен остается сдержанным, а сильный доллар может помешать экономическому развитию. Член правления ФРС Лаел Брейнард отметила в свою очередь, что новая бюджетная политика может привести к ускоренному повышению ставок, подтвердив улучшение состояния американской экономики. Сегодня в США будут опубликованы данные по инфляции за декабрь, и состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Отметим слабую реакцию рынков на вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подтвердившей предположения о жестком выходе страны из ЕС. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,70 руб./долл.".