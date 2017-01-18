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18 января 2017 года 13:15
Некоторый дефицит идей для покупок акций заставляет участников рынка фиксировать спекулятивную прибыль - ВТБ 24
Российский рынок потихоньку остывает вслед за мировыми. Ничего страшного – просто коррекция после роста, считает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Некоторый дефицит идей для покупок заставляет участников рынка отходить в сторону, фиксируя спекулятивную прибыль. Активных продаж нет, но и покупатели бездействуют. Информация об активности эмитентов в покупке собственных акций на вторичном рынке также должна вселять уверенность инвестором в сохранение среднесрочной «бычьей» тенденции. Напомним, что помимо объявленного начала второго buyback МТС, о приобретении собственных бумаг на неделе отчитывался НОВАТЭК. Кроме того, покупательскую активность проявил и глава Магнита С. Галицкий в отношении бумаг собственной компании. "Обращаем внимание, что обратный выкуп акций МТС, сбор заявок на который будет проводиться в течение месяца, при прочих равных должен рассматриваться как дополнительная поддержка котировкам акций компании на обозначенном временном горизонте, - указывает С. Клещев. - При нейтральном внешнем фоне это должно ограничивать потенциал «просадки» котировок. Однако, исходя из заявленного объёма выкупа (менее 1%) и free float компании, вряд ли эта программа сможет удержать капитализацию компании вблизи текущих отметок в случае усиления негативных настроений на внешних рынках. Принимая во внимание, что верхняя граница диапазона приёма заявок соответствует консенсус-прогнозу справедливой цены бумаг сотового оператора, мы рекомендуем использовать процедуру buyback для реализации акций МТС. Обращаем внимание, что имеющийся дисконт в оценке локальных акций и депозитарных расписок играет на руку держателям акций, делая экономически нецелесообразным предъявление АДР к выкупу, увеличивая тем самым коэффициент удовлетворения заявок от владельцев акций. Правда, это же будет способствовать и сокращению ликвидности по акциям МТС на Московской бирже при осуществлении buyback".
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