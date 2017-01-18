Уровни 59-61 по паре доллар/рубль пока останутся актуальными - "Нордеа Банк"

"Рубль не просто удерживает текущие позиции, но похоже нацелен вновь протестировать на прочность отметку в 59 за USD, несмотря на отсутствие четких перспектив по росту нефти. Однако уровни 59-61 пока останутся актуальными. В фокусе площадок находятся данные по инфляции ЕС и США, выступление Йеллен", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.