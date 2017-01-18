Brent будет на уровнях $55-57 - "Нордеа Банк"

"Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше $56/bbl. Новостной фон остается противоречивым, что, впрочем, не мешает рынку сохранять относительное равновесие со второй декады декабря. Движению вверх противостоят фундаментальные факторы и неуверенность успеха по сделке ОПЕК+. Сюда можно отнести и недавние комментарии саудовской стороны, и активизацию сланцевиков (данные от Baker Hughes), и сохраняющийся скепсис по дисциплине участников сделки ОПЕК+. Однако скорее оптимизм на текущий момент сдерживается двумя основными факторами: а) неопределенностью по экономической политике США и будущим отношениям с КНР; б) неготовностью "перегреть" рынок и активизировать производителей нетрадиционной нефти в условиях отсутствия четкого понимания пункта а). Сегодня в фокусе находятся отчет ОПЕК, статистка и речь главы ФРС из США, Brent будет на уровнях $55-57", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.