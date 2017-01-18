HSBC снизил рейтинг акций Татнефти до "держать"

HSBC понизил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций, а также для депозитарных расписок "Татнефти" (MOEX: TATN) c "покупать" до "держать", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Татнефти", рассчитанная аналитиками HSBC, осталась без изменения и составляет 424 рубля за штуку.

Для привилегированных акций "Татнефти" прогнозная цена была повышена с 214 рублей до 223 рублей за штуку, а для депозитарных расписок - с $38 до $42 за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 424 (текущая цена - 424,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 223 (текущая цена - 234,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 42 (текущая цена - 42,98), рекомендация - держать.