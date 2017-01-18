Котировки рублевых гособлигаций сохранят сегодня за собой прежние позиции - Промсвязьбанк

"В целом рыночная конъюнктура сохраняется благоприятной, и, судя по динамике последних торговых дней, инвесторы сейчас готовы наращивать позиции в ОФЗ при ценовых просадках. В этих условиях ожидаем, что сегодняшние аукционы Минфина, на которых будут размещены 5-летние ОФЗ 26217 в объеме 23,4 млрд руб. и 15-летние ОФЗ 26218 в объеме 20 млрд руб., пройдут с переспросом в 1,8-2 раза при минимальных премиях к рынку в доходности. С утра цены на нефть остаются вблизи уровней вчерашнего закрытия (55,8 долл. за барр. Brent), как и доходности UST-10 (2,34%), и мы не ждем значительных изменений котировок ОФЗ в течение сегодняшней торговой сессии. Основным ориентиром для трейдеров будет статистика по инфляции в Еврозоне (13:00 мск) и США (16:30 мск)", - указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.