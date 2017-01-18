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18 января 2017 года 12:00
Дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции - Банк "Зенит"
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили вслед за ослаблением доллара на международных площадках, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Попытка нефтяных котировок обновить локальные максимумы не увенчалась успехом, однако рубль сохранил преимущество к доллару. Курс бивалютной корзины вчера снизился на 20 коп. до 61.29 руб. Курс доллара составил 59.41 руб. (-46 коп.), курс евро – 63.58 руб. (+10 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции к большинству конкурентов на заявлениях Д. Трампа о вреде сильного доллара для экономики США. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 1 пп до отметки $1.0700. Цены на нефть сдержанно реагируют на ослабление доллара после словесных интервенций избранного президента США. Слабый доллар окажет давление на торговый баланс Китая, что скажется на потреблении им нефти. Именно поэтому обратная корреляция между ценами на нефть и стоимостью доллара сейчас неочевидна. Более того, на одних словесных интервенциях укрепить доллар будет сложно, учитывая планы Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики в текущем году". Рубль вновь в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году. Приток горячего капитала в российские активы сохраняется благодаря актуальным ожиданиям, как по смягчению санкционного режима с США, так и по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. По мнению аналитиков банка "Зенит", российская валюта не выглядит сильно переоцененной относительно текущих нефтяных цен. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели. В то же время, дальнейшее укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции.
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