Среда на рынке акций начнется, скорее всего, в "плюсе" - Инвестиционная палата

"Среда в России начнется, скорее всего, в "плюсе". Целью роста по индексу ММВБ на сегодня видим район 2200-2210 пунктов. В следующие дни возможен выход к 2250-2300, где рекомендуем преимущественно спекулятивные продажи. Потенциальное снижение, вероятно, стоит выкупать в районе 2100-2150 пунктов. В целом на ближайшие недели отдаем предпочтение попыткам сформировать “боковик” 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.