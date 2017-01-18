Доллар может вернуться выше 59,55 руб. - InstaForex

"Сегодня доллар/рубль, вероятно, будет консолидироваться в тесном диапазоне 59-60 руб., но в случае нового наплыва нефтяных "быков" не исключены попытки повторного тестирования минимумов под 59 руб. Впрочем, с учетом локальной перепроданности доллара пара вряд ли сможет задержаться под этим уровнем. Если на международном рынке Форекс USD перейдет к коррекции, доллар/рубль способна вернуться выше 59,55 руб." - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.