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17 января 2017 года 19:08
С начала 2017 года опасения по поводу роста ставок несколько ослабли, и доллар скорректировался к ключевым валютам - ИК "Велес Капитал"
"К концу рабочего дня во вторник доллар торговался на отметке 59,27 руб., то есть на 61 коп. дешевле уровня закрытия понедельника, а в течение дня на минимуме и вовсе опускался ниже 59 руб., - комментирует старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Укреплению рубля способствовали как рост цены на нефть (стоимость марки Brent поднималась выше 56,8 долл.), так и снижение индекса доллара к основным валютам (ближе к вечеру индекс опускался ниже 100,4 пунктов). Недельный депозитный аукцион Банка России сопровождался повышенным спросом кредитных организаций на размещение средств в ЦБ. Регулятор увеличил размер лимита с 600 до 720 млрд руб., однако объем предложения со стороны участников аукциона превысил 766 млрд руб. Подобная ситуация свидетельствует об избытке рублевой ликвидности у отдельных игроков. Так, без учета перечисления страховых платежей в понедельник чистый приток ликвидности по бюджетному каналу с начала года превысил отметку в 700 млрд руб. В среду банкам предстоит возврат 2,2 млрд долл. по валютному РЕПО с ЦБ, однако данное событие не должно вызвать сложностей, так как еще в понедельник банки рефинансировали на новом аукционе у регулятора 2 млрд долл. Основным фактором, влияющим на валютный рынок, остаются ожидания инвесторов в отношении дальнейшей процентной политики в США. С начала 2017 года опасения по поводу роста ставок несколько ослабли, и доллар скорректировался к ключевым валютам, однако новые сигналы от представителей ФРС могут в скором времени изменить ситуацию".
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