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17 января 2017 года 18:33
Доллар США будет укрепляться - Julius Baer
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид Коль. Недавние комментарии избранного президента о НАТО и ЕС также не внушили инвесторам уверенности. То же самое касается угрозы применить импортные пошлины в отношении производителей автомобилей, а также слухи о том, что у российской разведки имеется компрометирующий материал на Трампа. В то же время, по-прежнему отсутствуют детали по поводу инициатив Трампа, которые призваны поддержать экономический рост США, включая инфраструктурные проекты и налоговую реформу, которая, как обещается, снизит налоговую нагрузку на корпоративный сектор. Эти инициативы играют решающую роль для более агрессивной политики ФРС США по повышению ставки, и тем самым для дальнейшего укрепления доллара США. Текущие новости отодвигают на второй план факторы, поддерживающие американскую валюту. "В целом, вялые коммуникации избранного президента США ведут к существенной недооценке рынком предстоящего налогового импульса, в то время как политические риски и возможные геополитические последствия получают все больше внимания, - резюмирует эксперт. - Необходимо также учитывать вероятность того, что большая часть заявлений Дональда Трампа входит в переговорную стратегию для достижения более выгодных позиции США в различных сферах. Известные лица, назначенные на должности в администрации Трампа, в том числе будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон и будущий Министр обороны Джеймс Маттис, уже отклонились от неприятной геополитической риторики Трампа. Это поддерживает позицию, что реальная политика новой администрации окажется более безобидной, чем может показаться из заявлений Трампа. Таким образом, удар по аппетиту к риску, произошедший после недавних комментариев избранного президента США, будет временным. Мы считаем, что доллар США будет укрепляться".
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18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
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.17 января 2017 года 16:33
Американский доллар продолжил снижаться после трехдневных выходных в США без каких бы то ни было видимых причин, возможно, в ожидании инаугурации Трампа в пятницу, констатирует главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. Пара доллар/иена упала к новым локальным... читать дальше
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.17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
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.17 января 2017 года 10:52
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.17 января 2017 года 10:36
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"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
.17 января 2017 года 09:24
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