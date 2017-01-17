Доллар США будет укрепляться - Julius Baer

После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид Коль. Недавние комментарии избранного президента о НАТО и ЕС также не внушили инвесторам уверенности. То же самое касается угрозы применить импортные пошлины в отношении производителей автомобилей, а также слухи о том, что у российской разведки имеется компрометирующий материал на Трампа.

В то же время, по-прежнему отсутствуют детали по поводу инициатив Трампа, которые призваны поддержать экономический рост США, включая инфраструктурные проекты и налоговую реформу, которая, как обещается, снизит налоговую нагрузку на корпоративный сектор. Эти инициативы играют решающую роль для более агрессивной политики ФРС США по повышению ставки, и тем самым для дальнейшего укрепления доллара США. Текущие новости отодвигают на второй план факторы, поддерживающие американскую валюту.

"В целом, вялые коммуникации избранного президента США ведут к существенной недооценке рынком предстоящего налогового импульса, в то время как политические риски и возможные геополитические последствия получают все больше внимания, - резюмирует эксперт. - Необходимо также учитывать вероятность того, что большая часть заявлений Дональда Трампа входит в переговорную стратегию для достижения более выгодных позиции США в различных сферах. Известные лица, назначенные на должности в администрации Трампа, в том числе будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон и будущий Министр обороны Джеймс Маттис, уже отклонились от неприятной геополитической риторики Трампа. Это поддерживает позицию, что реальная политика новой администрации окажется более безобидной, чем может показаться из заявлений Трампа. Таким образом, удар по аппетиту к риску, произошедший после недавних комментариев избранного президента США, будет временным. Мы считаем, что доллар США будет укрепляться".