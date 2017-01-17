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17 января 2017 года 17:55
Если нефть опустится к 50 долларам за баррель, о стабильном рубле придется забыть - GLOBAL FX
Российский рубль продолжает демонстрировать чудеса стабильности, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Пара USD/RUB прочно закрепилась ниже отметки 60, EUR/RUB перешагнул вниз через 64. За счет каких факторов удается рублю столь мужественно удерживаться на плаву? "Во-первых, многие оптимисты надеются, что с приходом к власти в США Дональда Трампа с России будут сняты санкции, причем уже в этом году, - отмечает эксперт. - Мы столь оптимистичных взглядов не разделяем, но допускаем, что определенное «потепление» в отношениях действительно может наблюдаться. В остальном же Трамп-политик для нас, как и для всего мира, остается загадкой. От того, какими окажутся первые 100 дней его президентства, и будет зависеть дальнейшая судьба антироссийских санкций. Пока же делать какие-либо выводы слишком рано. Во-вторых, стоит отметить, что и позиции доллара на мировом рынке форекс пошатнулись. Уже наблюдаются первые признаки коррекции впечатляющего ралли USD, которое началось после президентских выборов в США. Одним из основных поводов стал протокол прошлого заседания ФРС США, в котором отмечалось, что трехкратное повышение ставки в 2017-м году будет возможно лишь в том случае, если Дональд Трамп приступит к реализации масштабной программы стимулирования экономики. Масла в огонь подлила и пресс-конференция Трампа, в рамках которой не было сказано ничего из того, что ждали участники рынка". В целом, сейчас ситуация с рублем выглядит намного более позитивно, чем год назад, полагает С. Мельников: "Большую часть 2016-го валюта провела в диапазоне 60-67 рублей за доллар США, а в начале 2017-го активно тестирует нижнюю границу этого канала. Однако, с нашей точки зрения, расслабляться рано. Корреляция рубля и нефти ослабела, но все еще четко прослеживается. Если нефть опустится к 50 долларам за баррель или еще ниже, о стабильном рубле придется забыть".
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18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
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.17 января 2017 года 18:33
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.17 января 2017 года 15:19
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.17 января 2017 года 13:53
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.17 января 2017 года 11:57
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"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
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