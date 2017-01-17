Сохраняется вероятность снижения до 2100 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Боковая динамика индекса ММВБ продолжается и, видимо, продлится до конца января. Сохраняется вероятность снижения до 2100 пунктов по индексу ММВБ. На новостях из Индонезии о снятии ограничений на экспорт никелесодержащей руды серьезно просели акции ГМК "Норильский Никель". Сам металл удерживает 10000, что недалеко от уровней рентабельности сектора, которая у ГМК одна из самых низких в мире. Под давление попали госкомпании от "Газпрома" до электроэнергетики на новостях о дивидендах. Фиксация прибыли с целью купить это же, но дешевле на 3-5, а то и 10 процентов – тактика ближайших недель", - отмечают специалисты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".