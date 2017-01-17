BofA-ML поднял оценку акций и DR Роснефти и ЛУКОЙЛа на 5-12%, подтвердив рейтинг "покупать"

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" на 5-12%, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Более того, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), по мнению аналитиков BofA-ML, с инвестиционной точки зрения по-прежнему являются наиболее привлекательными в секторе.