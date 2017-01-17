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Главная / Аналитикам / Аналитика / BofA-ML поднял оценку акций и DR Роснефти и ЛУКОЙЛа на 5-12%, подтвердив рейтинг "покупать"
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17 января 2017 года 16:18
BofA-ML поднял оценку акций и DR Роснефти и ЛУКОЙЛа на 5-12%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций и депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" на 5-12%, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), по мнению аналитиков BofA-ML, с инвестиционной точки зрения по-прежнему являются наиболее привлекательными в секторе.
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18 января 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили в "красной зоне" торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть сдержанно растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.18 января 2017 года 09:03
После довольно активных внутридневных колебаний баррель Brent вернулся на исходные позиции, не сумев отстоять уровень 56 долларов, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Текущая волатильность объясняется противоречивыми сигналами и факторами, поступающими на рынок. С... читать дальше
.17 января 2017 года 18:33
После инаугурации, назначенной на конец этой недели, Дональд Трамп станет сорок пятым президентом США. В результате пресс-конференции Трампа на прошлой неделе аппетит инвесторов к риску уже сократился, отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer Дэвид... читать дальше
.17 января 2017 года 16:33
Американский доллар продолжил снижаться после трехдневных выходных в США без каких бы то ни было видимых причин, возможно, в ожидании инаугурации Трампа в пятницу, констатирует главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. Пара доллар/иена упала к новым локальным... читать дальше
.17 января 2017 года 15:19
Курс евро/доллар вырос более чем на 110 пунктов, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/франк упал более чем на 110 пунктов - ниже ключевого уровня 1,0000. Избранный президент США Трамп заявил, что доллар является слишком сильным и вредит конкурентоспособности американских товаров и услуг.... читать дальше
.17 января 2017 года 13:53
Основные события для финансовых рынков на текущей неделе – европейские. Помимо выступления Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям процедуры Брекзита, в четверг 19 января состоится заседание ЕЦБ, напоминает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оба события исключительно важны для единой... читать дальше
.17 января 2017 года 11:57
"В понедельник активность торгов в российских суверенных евробондах была низкой из-за отсутствия на глобальных рынках американских инвесторов, которые праздновали День Мартина Лютера Кинга. В итоге ценовые изменения в российских госбондах были незначительными. Бенчмарк Russia-23 в доходности... читать дальше
.17 января 2017 года 10:52
"Нефть остается на уровне $55,5/баррель, новостной фон достаточно ровный, в фокусе – комментарии Саудовской Аравии на тему снижения добычи. Особых сюрпризов мы пока не ожидаем, считая, что нефть останется на этой неделе в зоне $55–57/баррель. Внимание инвесторов будет приковано к статистике по... читать дальше
.17 января 2017 года 10:36
В течение дня рынок акций предпримет попытку отыграть потери последних 4-х торговых сессий - КИТ "Финанс Брокер"
"На внешних площадках с утра формируются умеренно негативные настроения, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - Американский рынок сегодня вернется в рабочий режим после длинных выходных. Центральным событием сегодняшнего дня является открытие всемирного... читать дальше
.17 января 2017 года 09:43
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижается. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. читать дальше
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