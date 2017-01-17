Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года - "Открытие Брокер"

"Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,37% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и снижении недельной ставки до 10,46%. Это явно указывает на дефицит краткосрочной ликвидности. К тому же в МЭР ожидают, что к концу января инфляция замедлится до 5,0-5,2%, что повышает актуальность действий со стороны ЦБ РФ. Если же снижение ставки станет очевидным, это обеспечит новый приток спекулятивных средств на рынок ОФЗ и, соответственно, дальнейшую поддержку отечественной валюте. К 15:18 мск валютная пара USD/RUB снизилась на 1,15% - до 59,18, EUR/RUB — на 0,28% - до 63,3. В 16:30 мск будет обнародован индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка или Empire State Index, в 16:45 мск выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Вечерний отрезок торгов может оказаться достаточно бурным. Движения в валютах в течение дня были весьма существенными. Вербальная политика остаётся главным двигателем волатильности на рынках", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.