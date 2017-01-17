BofA-ML поднял оценку Газпрома на 8% и НОВАТЭКа на 6%, оставив рейтинг "держать" для их бумаг

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP) на 8% - до $5,4 за штуку, а "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - на 6% - до $138, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 5,40 (текузая цена - 5,27), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 138,00 (текущая цена - 124,70), рекомендация - держать.